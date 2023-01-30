МВД: С молотком на женщину в Казани мужчина напал из-за отказа в выдаче кредита

Появились подробности жестокой расправы над 36-летней женщиной на улице Краснококшайская в Казани. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как было установлено, в конце прошлого года подозреваемый и его возлюбленная обратились в кредитную организацию за помощью в выдаче займа. За услуги они заплатили 100 тыс. рублей. Однако кредит им получить так и не удалось. В своей неудаче мужчина стал винить 36-летнюю сотрудницу организации и даже пытался вернуть деньги, которые заплатил за услуги, однако сделать этого не смог. Тогда он решил с ней поквитаться.

Вечером 26 января он выследил жертву у дома и напал на нее, нанеся несколько ударов молотком по голове. После этого злоумышленник попытался скрыться на своем автомобиле Skodа, однако спустя сутки был задержан полицейскими.

От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, причастность к совершению преступления обвиняемый признал. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На время следствия мужчина помещен под стражу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что возле одного из домов по улице Краснококшайская в Казани неизвестный напал с молотком на женщину. Он несколько раз ударил свою жертву по голове и скрылся. Пострадавшая была доставлена в больницу, где через несколько часов скончалась.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.





