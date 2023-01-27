В Казани неизвестный избил женщину молотком по голове, она скончалась в больнице

Нападение произошло накануне около семи часов вечера возле дома № 84б по улице Краснококшайская в Казани.

Как стало известно «Татар-информу», лежащую у подъезда женщину увидела случайная прохожая. Она же вызвала скорую. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую. Несмотря на усилия врачей, спустя несколько часов 38-летняя пострадавшая скончалась.

По данным агентства, травмы на голове погибшей были такие, будто ее избили молотком.

Полицейские выехали на место трагедии и изъяли записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как у подъезда дома женщину ждет некий мужчина. Когда она подходит, он несколько секунд что-то ей говорит, а после наносит несколько ударов по голове и сбегает.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

