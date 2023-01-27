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Ру Тат
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Происшествия
27 января 2023  09:54

В Казани неизвестный избил женщину молотком по голове, она скончалась в больнице

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Нападение произошло накануне около семи часов вечера возле дома № 84б по улице Краснококшайская в Казани. 

Как стало известно «Татар-информу», лежащую у подъезда женщину увидела случайная прохожая. Она же вызвала скорую. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую. Несмотря на усилия врачей, спустя несколько часов 38-летняя пострадавшая скончалась. 

По данным агентства, травмы на голове погибшей были такие, будто ее избили молотком.

Полицейские выехали на место трагедии и изъяли записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как у подъезда дома женщину ждет некий мужчина. Когда она подходит, он несколько секунд что-то ей говорит, а после наносит несколько ударов по голове и сбегает.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.
 

 

 

#забил до смерти #Убийство
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