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Ру Тат
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Происшествия
27 января 2023  10:41

Появилось видео, как в Казани неизвестный забил молотком женщину

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На камеры видеонаблюдения попала жестокая расправа над 38-летней женщиной, которая произошла накануне возле дома № 84б по улице Краснококшайская в Казани.

На кадрах видно, как у подъезда стоит мужчина в темной куртке. Он явно кого-то ждет. Через некоторое время подходит женщина. Он направляется к ней и буквально сразу же начинает избивать чем-то по голове. Когда жертва падает, злоумышленник сбегает.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в больнице Казани скончалась женщина, которую накануне избили на улице молотком.
 

#нападение #забил до смерти
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