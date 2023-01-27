Появилось видео, как в Казани неизвестный забил молотком женщину

На камеры видеонаблюдения попала жестокая расправа над 38-летней женщиной, которая произошла накануне возле дома № 84б по улице Краснококшайская в Казани.

На кадрах видно, как у подъезда стоит мужчина в темной куртке. Он явно кого-то ждет. Через некоторое время подходит женщина. Он направляется к ней и буквально сразу же начинает избивать чем-то по голове. Когда жертва падает, злоумышленник сбегает.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в больнице Казани скончалась женщина, которую накануне избили на улице молотком.

