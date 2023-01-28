Задержан подозреваемый в нападении с молотком на женщину в Казани

В Казани задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины возле одного из домов по улице Краснококшайская в Казани.

Как стало известно «Татар-информу», легковой автомобиль Skoda, на котором скрылся предполагаемый преступник, задержали накануне возле одного из гипермаркетов на улице Павлюхина. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Известно, что ему 54 года. Показания он не дает. По одной из версий, расправа произошла из-за денежного конфликта между жертвой и подозреваемым.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в четверг, 26 января, у подъезда дома №84б по улице Краснококшайская в Казани мужчина напал на женщину. Он жестоко избил ее молотком по голове и сбежал. Пострадавшая скончалась в больнице.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.