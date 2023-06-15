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МВД: Отдел по вопросам миграции в горевшем доме на Чехова временно не работает
Отдел по вопросам миграции в горевшем в центре Казани доме временно не работает, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.
В ведомстве сообщили, что выдача паспортов старого образца с Чехова 8/2 будет осуществляться в Отделе по вопросам миграции ОП «Вишневский» на Товарищеской улице сегодня с 14.00.
Все остальные подразделения миграции Казани на прием и выдачу документов работают в штатном режиме по следующим адресам:
- ул. Михаила Миля, 63а (Управление по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан);
- ул. Побежимова, д.39 (Отдел по вопросам миграции ОП «Авиастроительный» УМВД России по г. Казани);
- ул. Патриса Лумумбы, 52 (Отдел по вопросам миграции ОП «Гвардейский» УМВД России по г. Казани);
- ул. Комарова, 14 (Отдел по вопросам миграции ОП «Танкодром» УМВД России по г. Казани).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на улице Чехова в пятиэтажном доме вчера вечером случился крупный пожар. Площадь горения составила 1100 квадратных метров. Из здания эвакуировали 132 человека, спасли маломобильных мужчину и женщину.
Сегодня эксперты выйдут на объект, чтобы оценить повреждения и дать предварительное заключение по дому. После того, как дом признают безопасным, в него будет подана вода и электричество, а жители смогут вернуться.
О том, как все началось со слов жителей дома, «Татар-информ» рассказал в отдельном материале.
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