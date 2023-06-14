Хозяин горящей квартиры в доме на Чехова в Казани рассказал, что из пожара спасли кота

Хозяин загоревшейся квартиры в доме на Чехова в Казани рассказал, что из пожара был спасен кот по кличке Барон, рассказал «Татар-информу» житель дома Эмиль.

«Мне позвонил сосед мамы и сказал, что в доме пожар. Я со всех ног побежал туда, слава богу дома никого из родных не было, только кот. Как только сотрудники МЧС выломали дверь, он выбежал в подъезд, там его поймал сосед и потом уже передал нам. Документы спасти не удалось, но, слава богу, кот жив», – рассказал Эмиль.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что возгорание произошло на кровле пятиэтажного жилого дома № 8/2 в центре столицы Татарстана. На место отправился глава Вахитовского и Приволжского района Альберт Салихов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Жильцов дома эвакуировали, никто из них не пострадал. В городе начали подготовку мест размещения для временного расселения жителей.