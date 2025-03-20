Музей Толстого стал площадкой очных курсов подготовки к Тотальному диктанту

Музей Толстого, филиал Национального музея Татарстана, стал в этом году площадкой для проведения очных занятий по подготовке к Тотальному диктанту. Международная просветительская акция будет проходить 5 апреля.

В Казани, как и во многих крупных российских городах, за четыре недели до Тотального диктанта начали работать очные курсы подготовки к нему. Занятия проводятся вечером по пятницам в Музее Толстого (Япеева, 13а). Посетить их можно бесплатно, но по предварительной регистрации на сайте Тотального диктанта. Раз в неделю, по средам, также проходят и онлайн-курсы подготовки – участники пишут фрагменты текстов Марины Москвиной во время онлайн-трансляции ВКонтакте или в записи занятия.

«Первое занятие по подготовке к Тотальному диктанту прошло 14 марта. Впереди еще три занятия по пятницам, включая вечер накануне самого Тотального диктанта – 4 апреля. Занятия ведут заведующая Музеем Толстого, филиала Национального музея Татарстана, профессор, доктор филологических наук Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета Лия Бушканец и корпоративный преподаватель по русскому языку Екатерина Пермякова. Предварительная регистрация на каждое занятие предусматривает запись 20 человек. Тексты на онлайн-курсах и очных занятиях разбираются одинаковые», – прокомментировал работу очных подготовительных курсов акции координатор Тотального диктанта в Татарстане Сергей Чуманов.

Автором Тотального диктанта этого года стала писатель и журналист, телеведущая Марина Москвина. Специально созданные ею к акции тексты будут рассказывать о трудностях, восторгах и страхах путешественницы, ведь Марина Москвина побывала в разное время в Индии, в Гималаях, в Непале, Вьетнаме, Желтом (Китайском) море и на Северном полюсе.

Регистрация на очные площадки самого Тотального диктанта откроется на сайте за 10 дней до Тотального диктанта – 26 марта.

Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева призвала всех написать Тотальный диктант 5 апреля.