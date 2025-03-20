Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева призвала всех написать Тотальный диктант 5 апреля

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международная просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет в этом году 5 апреля. Участники онлайн и офлайн-форматов будут писать под диктовку текст, созданный журналистом, писателем и телеведущей Мариной Москвиной.

«В ближайшее время будет проходить Тотальный диктант, в ходе которого мы все с вами должны принять участие. Главное прийти – попробовать свои силы. Это еще один путь к грамотности. Ее не будет, если мы не будем сами погружаться, сами анализировать», – призвала сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на совместном заседании трех смежных комиссий в области образования и культуры.

Тексты диктанта будут рассказывать трудностях, восторгах и страхах путешественницы, ведь Марина Москвина побывала в разное время в Индии, в Гималаях, в Непале, Вьетнаме, Желтом (Китайском) море и Северном полюсе.

В Татарстане организаторы планируют провести акцию более чем на тысяче площадок. Регистрация на них откроется на сайте за 10 дней до Тотального диктанта – 26 марта.

Акция «Тотальный диктант» в Татарстане проводится совместными усилиями Русского национально-культурного объединения республики, молодежной общественной организации «Центр культур и диалога» Татарстана, а также министерств по делам молодежи, образования и науки, Министерства культуры региона.

В прошлом году, напомним, в Тотальном диктанте на территории Татарстана приняли очное участие почти 34 тысячи человек.