Без подлинников, но с ИИ: в Казани к 200-летию Толстого откроют музей писателя

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К 2028 году в Казани должен будет полноценно заработать для широкой аудитории Музей Льва Толстого. Именно в этот год на государственном уровне по указу Президента России Владимира Путина будет отмечаться 200-летие со дня рождения всемирно известного классика русской литературы.

Помогут Казани создать свой музей писателя Государственный музей Льва Толстого (Москва) и музей-усадьба «Ясная Поляна». Соглашение о сотрудничестве сегодня подписали директор музея-усадьбы Екатерина Толстая, директор музея Толстого в Москве Владимир Толстой и гендиректор Нацмузея Татарстана Алиса Вяткина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отреставрированный дом-усадьба Горталовых-Юшковых, он же Музей Толстого в Казани, в 2023 году вошел в число филиалов Нацмузея Татарстана. До этого несколько лет после реставрации он функционировал как образовательный центр при 39-й школе, по существу, не являясь музеем с фондами и экспозицией, а главное – без возможности доступа для сторонних посетителей.

Заведующая Музеем Толстого, доктор филологических наук, профессор К(П)ФУ Лия Бушканец представила обновленную программу развития и концепцию экспозиции. В обсуждениях приняли участие краеведы, архитекторы, представители музейной сферы Казани.

Лия Бушканец Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главное, на чем сделала акцент Бушканец и что предполагает концепция, - необходимо прочно закрепить в сознании самих жителей города как минимум, а также туристов и исследователей творчества писателя казанский период жизни Льва Толстого.

«Чтобы ни у кого не возникало вопросов, какую роль сыграли казанский период и Казань в целом в жизни и творчестве Толстого», - сказала Бушканец.

Музей Толстого предлагается развивать и наполнять не в пределах одного здания, а в комплексе усадьбы, где юного Льва Толстого, двух его братьев и сестру после потери родителей приютила тетя. Перед главным домом усадьбы планируется разбить сад по моде 1840-х годов, использовать для нужд музея также флигели и, конечно, главный дом. Подлинных мемориальных предметов ни Горталовых, ни Юшковых, ни Толстых в фонде Национального музея нет, призналась Бушканец. Здесь как раз выручат музеи-партнеры, которые смогут на время предоставлять экспонаты. Например, к презентации концепции Музея Толстого в Казани несколько подлинных вещей для небольшой выставки «Лев Толстой и Казанский университет» представил Госмузей Толстого. Среди них шпага писателя.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Само имя Толстого притягательно как таковое. Необходимо, чтобы существовал именно Толстовский туризм в Казани. У нас нет мемориальных предметов Толстого, но мы можем представить, как выглядел сад. В нем могли бы проходить свадьбы. Здесь можно отвести помещение под шкафы с книгами для обмена и т.д. Важно, чтобы на туризм работало целое большое пространство. На входе можно поставить мультимедийную инсталляцию типа зеркала. С помощью искусственного интеллекта омолодить Толстого, потому что в этом доме он был ещё совсем мальчишкой. И тогда он будет встречать гостей на пороге, преображаясь в обратную сторону от привычного всем Льва Толстого с бородой до юного Левушки. К выходу из музея в таком мультимедийном зеркале Толстой будет становиться старше и символично уходить из дома в большую жизнь», - рассказала о планах Бушканец.