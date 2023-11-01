Нацмузей РТ приобрел новый филиал: дом-усадьба Горталовых официально стал музеем Толстого

Национальный музей Республики Татарстан пополнился новым филиалом. Как стало известно «Татар-информу», официальный статус музея приобрел дом-усадьба Горталовых в историческом центре Казани, по адресу Япеева, 15.

Несколько последних лет после реставрации здания по этому адресу находился музейно-образовательный центр имени Льва Николаевича Толстого при расположенной в непосредственной близости школе № 39.

В мае этого года, напомним, информагентство сообщало, что заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Национального музея РТ Светлана Измайлова на открытии выставки «После бала» в Музее Боратынского объявила о возрождении идеи открыть в Казани музей Льва Толстого.

«Да, теперь дом-усадьба Горталовых – это Музей Толстого, 14-й филиал Национального музея Республики Татарстан. Положение о создании Музея Толстого датировано 4 августа. К настоящему времени мы уже провели работу по передаче имущества в оперативное управление музея и внесению изменений в наши учредительные документы. Это регламентные процедуры, требующие согласования с различными органами власти и соблюдения установленных сроков», – прокомментировали «Татар-информу» в Национальном музее РТ.

Параллельно, отметили в пресс-службе Нацмузея РТ, разрабатывается концепция экспозиции музея. Пока же по отдельному графику в новом музее-филиале проводятся лекции о литературе и музейные занятия. Кроме того для организованных групп возможны экскурсии по толстовским местам Казани с заходом на территорию музея-усадьбы.

«За октябрь посещаемость Музея Толстого составила 204 человека», – отметили в Национальном музее РТ.

На Япеева, 15 Лев Толстой жил в 1841-1845 годах. Тогда улица называлась Поперчено-Казанской – потому что находилась и находится теперь совсем недалеко от собора Казанской иконы Божьей Матери, на перпендикулярной улице. В Казани будущий всемирно известный писатель оказался 13-летним мальчишкой после смерти родителей. Здесь его и брата под опеку взяла родная младшая сестра его отца Пелагея Юшкова.

В 2001 году усадьбу, к тому времени уже несколько лет пустовавшую после съехавшего из здания детского сада, уже передавали Национальному музею Республики Татарстан для создания музея Льва Толстого. Ситуацию это не изменило – объект оставался неотремонтированным и неиспользуемым. В 2014 году историческое здание передали в ведение школы №39, в нем создали, как анонсировалось тогда, образовательное учреждение нового типа с интерактивными экспозициями – музейно-образовательный центр имени Льва Толстого.

На реконструкцию комплекса усадьбы из бюджета Республики Татарстан было выделено более 130 миллионов рублей, презентован обновленный объект был в 2015 году. Тогда же постройка была внесена в перечень объектов культурного наследия республиканского значения. С тех пор здесь и находилось, как анонсировалось с открытием объекта после реставрации, образовательное учреждение нового типа с интерактивными экспозициями – музейно-образовательный центр имени Льва Толстого при школе №39.