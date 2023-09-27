Мужчина, едва не убивший охранника казанской поликлиники, извинился перед ней в суде

В Кировском суде Казани стартовал процесс по делу Алмаза Ахметшина. В мае этого года он пробрался в здание районной поликлиники, выстрелил в 67-летнюю женщину-охранника, ранил ее в плечо и скрылся. Задержали его в тот же день, что называется, по горячим следам.

Алмаза обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и оружия, в незаконном изготовлении оружия, а также в покушении на убийство.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Перед началом заседания сестра подсудимого обрушилась с критикой на журналистов, якобы они пишут ложь, а ее брат просто «оступился».

«У нас в селе все друг друга знают, вы человеку судьбу ломаете. Вы все купленные, что-то на других заседаниях крупных я вас не видела», – сказала она.

В начале заседания Алмаз Ахметшин решил извиниться перед раненой им женщиной.

«Я не контролировал себя тогда, я прошу прощения. Татьяна Ивановна, мне очень жаль», – сказал он.

Потом суд вызвал в качестве свидетеля сотрудника полиции, который задерживал Ахметшина. Обвиняемый сказал суду, что предлагал сотрудникам поискать пистолет на том месте, где он его выронил.

«Также я сообщил полицейским, что у меня дома были еще патроны», – дополнил Ахметшин.

Сотрудник полиции подтвердил его слова.

Пострадавшая охранник поликлиники Татьяна Долгова рассказала после заседания «Татар-информу», что до сих пор не оправилась после ранения.

«Я уж думала тогда, что все, на тот свет отправлюсь. Не понимаю, зачем он вообще к нам залез, наркология была напротив, все препараты там. О наказании для него пусть думает суд», – сказала она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как выяснилось, Алмаз Ахметишн уже был судим, последнюю свою судимость он получил в прошлом году – провел за решеткой год за хищение. Поэтому во время ареста суд отправил его в СИЗО на 2 месяца. К слову, сам обвиняемый против содержания под стражей не возражал.

«Я не знал, что Долгова была там. Я с ней не был знаком. Я не собирался специально ее убивать, выстрелил случайно. Она вышла и начала кричать на меня. Я побежал не за ней, я искал выход. Потерялся, запаниковал и дальше все как в тумане. Про меру пресечения все справедливо и правильно», – сказал он тогда.