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Мужчина, едва не убивший охранника казанской поликлиники, извинился перед ней в суде
В Кировском суде Казани стартовал процесс по делу Алмаза Ахметшина. В мае этого года он пробрался в здание районной поликлиники, выстрелил в 67-летнюю женщину-охранника, ранил ее в плечо и скрылся. Задержали его в тот же день, что называется, по горячим следам.
Алмаза обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и оружия, в незаконном изготовлении оружия, а также в покушении на убийство.
Перед началом заседания сестра подсудимого обрушилась с критикой на журналистов, якобы они пишут ложь, а ее брат просто «оступился».
«У нас в селе все друг друга знают, вы человеку судьбу ломаете. Вы все купленные, что-то на других заседаниях крупных я вас не видела», – сказала она.
В начале заседания Алмаз Ахметшин решил извиниться перед раненой им женщиной.
«Я не контролировал себя тогда, я прошу прощения. Татьяна Ивановна, мне очень жаль», – сказал он.
Потом суд вызвал в качестве свидетеля сотрудника полиции, который задерживал Ахметшина. Обвиняемый сказал суду, что предлагал сотрудникам поискать пистолет на том месте, где он его выронил.
«Также я сообщил полицейским, что у меня дома были еще патроны», – дополнил Ахметшин.
Сотрудник полиции подтвердил его слова.
Пострадавшая охранник поликлиники Татьяна Долгова рассказала после заседания «Татар-информу», что до сих пор не оправилась после ранения.
«Я уж думала тогда, что все, на тот свет отправлюсь. Не понимаю, зачем он вообще к нам залез, наркология была напротив, все препараты там. О наказании для него пусть думает суд», – сказала она.
Как выяснилось, Алмаз Ахметишн уже был судим, последнюю свою судимость он получил в прошлом году – провел за решеткой год за хищение. Поэтому во время ареста суд отправил его в СИЗО на 2 месяца. К слову, сам обвиняемый против содержания под стражей не возражал.
«Я не знал, что Долгова была там. Я с ней не был знаком. Я не собирался специально ее убивать, выстрелил случайно. Она вышла и начала кричать на меня. Я побежал не за ней, я искал выход. Потерялся, запаниковал и дальше все как в тумане. Про меру пресечения все справедливо и правильно», – сказал он тогда.
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