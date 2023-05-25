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Руc Тат
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Происшествия 25 мая 2023 08:19

Неизвестный проник в поликлинику в Кировском районе Казани и подстрелил охранницу

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В Казани в поликлинику на Гладилова в районе четырех утра проник неизвестный мужчина.

Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, когда незнакомца заметила охранница, мужчина ранил ее выстрелом в плечо и скрылся. Какое оружие использовал злоумышленник пока не установлено.

В данный момент правоохранители ищут злоумышленника. Подробности выясняются.

#выстрел #поликлиника
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