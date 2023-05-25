Неизвестный проник в поликлинику в Кировском районе Казани и подстрелил охранницу

В Казани в поликлинику на Гладилова в районе четырех утра проник неизвестный мужчина.

Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, когда незнакомца заметила охранница, мужчина ранил ее выстрелом в плечо и скрылся. Какое оружие использовал злоумышленник пока не установлено.

В данный момент правоохранители ищут злоумышленника. Подробности выясняются.