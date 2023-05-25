Задержан стрелявший в охранницу в казанской поликлинике

После стрельбы в поликлинике на Гладилова в Казани сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

Как стало известно «Татар-информу», мужчин было двое. Один из них проник в поликлинику и выстрелил в охранницу, а второй, по предварительной информации, ждал злоумышленника в машине – он доставлен в полицию для выяснения обстоятельств.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, стрелявшего мужчину полицейские установили в кратчайшие сроки. По горячим следам оперативники уголовного розыска и сотрудники ГАИ задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний ранее неоднократно судимый за преступления против личности житель Татарстана.

В данный момент правоохранители проводят обыски дома у подозреваемого. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура взяла на особый контроль расследование дела о стрельбе в казанской поликлинике.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в четыре утра незнакомец проник в здание медучреждения. Когда его заметила 67-летняя охранница, он выстрелил в нее из неустановленного пока оружия и ранил в руку, а затем скрылся.