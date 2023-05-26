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В Казани суд арестовал 50-летнего мужчину, который ранил охранницу поликлиники
Кировский районный суд Казани арестовал 50-летнего мужчину, устроившего стрельбу в поликлинике №17 на улице Гладилова. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
По версии следствия, Алмаз Ахметшин проник в поликлинику и выстрелил в охранницу два раза в область рук. В машине его ждал приятель. Завершить покушение на убийство Ахметшину не удалось по независящим от него причинам.
Полицейским удалось найти стрелявшего мужчину в кратчайшие сроки. В день совершения преступления его задержали по горячим следам.
«Я не помню, что искал там и что делал. Я вроде бы искал спирт. Не помню, как стрелял в женщину, помню то, что она кричала и я испугался», – в суде рассказал журналистам Ахметшин.
Он также рассказал, что был женат. Разошелся с женой два дня назад.
«Я сожалею о том, что сделал. У меня немножко с головой проблемы», – дополнил он.
Как удалось выяснить следователям, до инцидента мужчину уже привлекали за преступления против личности. Последнюю свою судимость он получил в прошлом году. Ахметшин провел в тюрьме год за хищение.
«На свободе Ахметшин может продолжить совершать преступления и более мягкой меры пресечения не заслуживает», – заявил суду следователь по особо важным делам Кировского отдела СКР Максим Коробкин.
Представитель прокуратуры поддержал это мнение.
Сегодня Кировский районный суд Казани избрал Алмазу Ахметшину меру пресечения. Следствие настаивало на том, чтобы отправить его в СИЗО.
Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следствия. Алмаза Ахметшина отправили в СИЗО на 2 месяца.
Когда судья спросил, согласен ли Ахметшин с мерой пресечения, тот возражать не стал.
«Я не знал, что Долгова была там. Я с ней не был знаком. Я не собирался специально ее убивать, выстрелил случайно. Она вышла на меня и начала кричать. Я побежал не за ней, я искал выход. Потерялся, запаниковал и дальше все как в тумане. Про меру пресечения все справедливо и правильно», – дополнил он.
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