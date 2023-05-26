В Казани суд арестовал 50-летнего мужчину, который ранил охранницу поликлиники

Кировский районный суд Казани арестовал 50-летнего мужчину, устроившего стрельбу в поликлинике №17 на улице Гладилова. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

По версии следствия, Алмаз Ахметшин проник в поликлинику и выстрелил в охранницу два раза в область рук. В машине его ждал приятель. Завершить покушение на убийство Ахметшину не удалось по независящим от него причинам.

Полицейским удалось найти стрелявшего мужчину в кратчайшие сроки. В день совершения преступления его задержали по горячим следам.

«Я не помню, что искал там и что делал. Я вроде бы искал спирт. Не помню, как стрелял в женщину, помню то, что она кричала и я испугался», – в суде рассказал журналистам Ахметшин.

Он также рассказал, что был женат. Разошелся с женой два дня назад.

«Я сожалею о том, что сделал. У меня немножко с головой проблемы», – дополнил он.

Как удалось выяснить следователям, до инцидента мужчину уже привлекали за преступления против личности. Последнюю свою судимость он получил в прошлом году. Ахметшин провел в тюрьме год за хищение.

«На свободе Ахметшин может продолжить совершать преступления и более мягкой меры пресечения не заслуживает», – заявил суду следователь по особо важным делам Кировского отдела СКР Максим Коробкин.

Представитель прокуратуры поддержал это мнение.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня Кировский районный суд Казани избрал Алмазу Ахметшину меру пресечения. Следствие настаивало на том, чтобы отправить его в СИЗО.

Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следствия. Алмаза Ахметшина отправили в СИЗО на 2 месяца.

Когда судья спросил, согласен ли Ахметшин с мерой пресечения, тот возражать не стал.

«Я не знал, что Долгова была там. Я с ней не был знаком. Я не собирался специально ее убивать, выстрелил случайно. Она вышла на меня и начала кричать. Я побежал не за ней, я искал выход. Потерялся, запаниковал и дальше все как в тумане. Про меру пресечения все справедливо и правильно», – дополнил он.