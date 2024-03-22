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Мухаметшин выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в «Крокусе»
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
«Потрясен случившимся. Страшная трагедия в Москве. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в „Крокус Сити Холле“. Скорбим вместе с вами. Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал политик.
Согласно предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших. В субботу в республике отменены массовые мероприятия.
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