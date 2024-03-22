news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 22 марта 2024 23:11

Мухаметшин выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в «Крокусе»

Скопировать ссылку

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Потрясен случившимся. Страшная трагедия в Москве. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в „Крокус Сити Холле“. Скорбим вместе с вами. Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал политик.

Согласно предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших. В субботу в республике отменены массовые мероприятия.

#Фарид Мухаметшин #стрельба в москве #теракт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2