Мухаметшин выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в «Крокусе»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Потрясен случившимся. Страшная трагедия в Москве. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в „Крокус Сити Холле“. Скорбим вместе с вами. Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал политик.

Согласно предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших. В субботу в республике отменены массовые мероприятия.