Мухаметшин встретился с Председателем Верховного Совета Каракалпакстана

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с Председателем Жокаргы Кенеса (Верховного Совета) Каракалпакстана и заместителем главы Сената Узбекистана Аманбаем Орынбаевым. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Политики обсудили вопросы расширения многостороннего диалога Татарстана и Каракалпакстана в рамках российско-узбекистанского сотрудничества, в том числе межпарламентских связей. «Братский народ Узбекистана близок нам по языку, традициям, религии и духу, нас многое сближает», — заметил Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета также отметил, что Татарстан — многонациональная республика, где в мире и согласии проживают представители 175 национальностей. Упомянул он и о том, что на протяжении более 30 лет успешно работает Ассамблея народов РТ, причем одной из самых крупных, авторитетных и динамично развивающихся общин является национально-культурная автономия узбеков.

Аманбай Орынбаев в свою очередь поблагодарил руководство Татарстана за теплый прием и высокую организацию III Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. В мероприятии принимают участие более 700 представителей бизнеса из регионов двух стран.

Событие нацелено на развитие практического сотрудничества между деловыми кругами и организациями, регионами России и Узбекистана в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах.

Во встрече также приняли участие заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению татарстанского парламента Альберт Хабибуллин.

Upd. (23.48): Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Минпромторга России Денис Мантуров подвели в Казани итоги III Форума регионов «Россия — Узбекистан», а также посетили выставку промышленности Татарстана. Позднее Минниханов и Мирзиёев провели встречу в Казанском Кремле.