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Политика 26 апреля 2024 12:42

Мухаметшин призвал к бдительности после появления фейкового двойника его аккаунта

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Мухаметшин призвал к бдительности после появления фейкового двойника его аккаунта
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин
Фото: © «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал своих подписчиков к бдительности и осторожности после появления фейкового двойника его Telegram-аккаунта.

«Сегодня стало известно, что мошенники от моего имени рассылают сообщения в мессенджере Телеграм. Будьте бдительны!» — написал политик.

«Не вступайте в телефонные разговоры и переписку со злоумышленниками, не реагируйте на их просьбы и угрозы», —посоветовал Мухаметшин.

«При получении нестандартных сообщений от руководителей и коллег в социальных сетях и мессенджерах подтвердите информацию, используя альтернативные средства связи, например, напрямую перезвонив по телефону», — добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мошенники создали фейковый Telegram-аккаунт Фарида Мухаметшина.

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#Фарид Мухаметшин
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