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Мухаметшин призвал к бдительности после появления фейкового двойника его аккаунта
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал своих подписчиков к бдительности и осторожности после появления фейкового двойника его Telegram-аккаунта.
«Сегодня стало известно, что мошенники от моего имени рассылают сообщения в мессенджере Телеграм. Будьте бдительны!» — написал политик.
«Не вступайте в телефонные разговоры и переписку со злоумышленниками, не реагируйте на их просьбы и угрозы», —посоветовал Мухаметшин.
«При получении нестандартных сообщений от руководителей и коллег в социальных сетях и мессенджерах подтвердите информацию, используя альтернативные средства связи, например, напрямую перезвонив по телефону», — добавил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мошенники создали фейковый Telegram-аккаунт Фарида Мухаметшина.
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