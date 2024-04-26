Мухаметшин призвал к бдительности после появления фейкового двойника его аккаунта

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

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Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал своих подписчиков к бдительности и осторожности после появления фейкового двойника его Telegram-аккаунта.

«Сегодня стало известно, что мошенники от моего имени рассылают сообщения в мессенджере Телеграм. Будьте бдительны!» — написал политик.

«Не вступайте в телефонные разговоры и переписку со злоумышленниками, не реагируйте на их просьбы и угрозы», —посоветовал Мухаметшин.

«При получении нестандартных сообщений от руководителей и коллег в социальных сетях и мессенджерах подтвердите информацию, используя альтернативные средства связи, например, напрямую перезвонив по телефону», — добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мошенники создали фейковый Telegram-аккаунт Фарида Мухаметшина.