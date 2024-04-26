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Мошенники создали фейковый телеграм-аккаунт Фарида Мухаметшина
Мошенники создали в телеграме фейковый аккаунт Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина. Неизвестные рассылают от его имени ложные сообщения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Эдуард Шарафиев.
«Коллеги, будьте внимательны, от лица Председателя Государственного Совета РТ пишут мошенники», – указал он.
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