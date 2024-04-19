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Общество 19 апреля 2024 15:22

Мошенники создали фейковый телеграм-аккаунт депутата Ильи Вольфсона

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Мошенники создали в телеграме фейковый аккаунт депутата Госдумы РФ, заслуженного строителя РТ Ильи Вольфсона. Неизвестные рассылают его имени ложные сообщения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Илья Вольфсон.

«В телеграме создали фейк моего аккаунта и рассылают якобы от моего имени сообщения. Прошу вас быть внимательными: если у вас появился новый чат со мной, это фейк. Сейчас разбираемся с ситуацией», – указал он.

Фото: t.me/ivolfson

#фейки #Депутаты Госдумы
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