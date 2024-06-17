Мухаметшин представил будущего главу Верхнеуслонского района

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Исполнять обязанности руководителя исполкома Верхнеуслонского муниципального района будет Евгений Варакин. На эту должность по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова его рекомендовал Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, который принимает участие в заседании 46-й внеочередной сессии района. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Варакина.

«Рассчитываю, что все процедурные вопросы будут пройдены, и кандидатура Евгения Анатольевича найдет поддержку среди депутатов актива и населения района. Уверен, с вашей помощью он успешно справится с самыми сложными задачами во благо района и его жителей. Ну, а мы намерены поддерживать его так же, как поддерживали и сегодняшнего главу», — отметил в своей речи Фарид Мухаметшин.

Евгению Варакину 48 лет. Он родился в Казани. В 2002 году окончил Ульяновский государственный университет. С 2003 по 2006 год трудился начальником ЖКУ ЖК «Кадышево», начальником отдела контроля за техническим состоянием жилого фонда, заместителем начальника по техническому обслуживанию и текущему ремонту жилого фонда, начальником МУП ЖКУ Авиастроительного района.

С 2006 по 2010 год стал заместителем главы администрации Вахитовского района Казани. С 2010 по 2011 год перешел на работу в должности заместителя начальника, а затем первого заместителя начальника управления административно-технической инспекции исполнительного комитета Казани.

С 2011 по 2016 год работал первым заместителем главы администрации Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета Казани.

С 2016 по 2021 год руководил аппаратом исполнительного комитета Казани.

В 2021 году был назначен префектом территории префектуры «Старый город» исполкома Казани.

С 2022 по 2024 год стал заместителем Премьер-министра Республики Татарстан.

В течение последних двух лет Евгений Варакин курировал процесс восстановление Татарстаном прифронтовых городов Лисичанска и Рубежного. Под его руководством шли активные восстановительные работы систем водоснабжения, отопления, в дома многих лисичан вернулось электричество.

14 июня Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил Евгения Варакина орденом «Дуслык». Руководитель республики поблагодарил Варакина за работу, отметив ее высокую организацию. В ближайшее время будет определена кандидатура нового куратора.

Предыдущий глава Верхнеуслонского района — Марат Зиатдинов указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова был назначен председателем Госкомитета республики по закупкам. Сегодня он досрочно сложил полномочия, о чем ранее сообщал «Татар-информ».