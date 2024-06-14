Рустам Минниханов наградил вице-премьера РТ Евгения Варакина орденом «Дуслык»

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил вице-премьера Евгения Варакина орденом «Дуслык». В течение двух последних лет, с июля 2022 года, Евгений Варакин постоянно находился на территории ЛНР. Сначала он курировал восстановление подшефного Татарстану Лисичанска. Позже республика взяла шефство и над городом Рубежный, и этот процесс тоже шел под руководством Евгения Варакина.

Благодаря помощи Татарстана в домах жителей Лисичанска вновь появились вода, электричество, в части домов и тепло. Республика помогает восстанавливать больницы, школы, систему коммунального хозяйства, строит дороги. В Рубежное и Лисичанск из Татарстана регулярно отправляются гуманитарные грузы.



До своего назначения заместителем премьер-министра Евгений Варакин курировал вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства Казани, внешнего благоустройства, торговли и бытового обслуживания. Под его руководством решались вопросы реконструкции и содержания исторической части столицы Татарстана.