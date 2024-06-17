Марат Зиатдинов сложил полномочия главы Верхнеуслонского района

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Глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов досрочно сложил полномочия руководителя муниципального образования в связи с его переходом на должность председателя Госкомитета республики по закупкам. Событие состоялось на 46-й внеочередной сессии района, в которой принимает участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Депутаты единогласно проголосовали за отставку Зиатдинова.

«Пополняется актив района республики. Вам предстоит принять кадровые решения по руководящему составу района. Они связаны с тем, что 14 июня Указом Раиса Республики Татарстан Марат Зиатдинов назначен на должность председателя Государственного комитета РТ по закупкам. Считаю, что это высокая оценка его труда и компетенции. Уверен, что накопленный им опыт и авторитет будут в полной мере востребованы и реализованы во благо республики на новом месте работы. Круг его задач, наверное, меньше не станет, чем у руководителя района, но важность в том, что республика с очень широкой многовекторной экономикой много продает и покупает», — обратился к парламентариям Фарид Мухаметшин.

Глава парламента обозначил ключевые достижения района за этот период. По его словам, сегодня Верхнеуслонский район входит в десятку лучших муниципальных образований по итогам социально-экономического развития. В 2019 году район занимал 8-е место, в 2020-м — шестое, в 2021-м — десятое, в 2022-м был на седьмой позиции, в 2023 — на десятой. В первом квартале 2024 года района занимает пятую строчку рейтинга.

Марат Зиатдинов возглавлял муниципальное образование с 2012 по 2024 год.

«За этот период под руководством Марата Галимзяновича были решены многие вопросы территориального развития, достигнуты заметные результаты в экономике и социальной сфере. Так, только за прошлый год объем валового территориального продукта района достиг отметки 26 млрд рублей, что в 7 раз превышает показатель 12 года, когда вы делали объем 3,4 млрд рублей», — отметил Фарид Мухаметшин.

Зиатдинову 53 года. Он родился в селе Макулово Верхнеуслонского района, окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «инженер-механик». Свой трудовой путь начал трактористом совхоза «Знамя Ленина» Верхнеуслонского района в 1989 году. А уже через три года он стал главным инженером этого совхоза.

В разные годы он работал руководителем исполкома Верхнеуслонского района РТ (2010), директором ЗАО «Восток Зернопродукт» (с 2008 по 2010 год), гендиректором ОАО «Красный Восток — Агро» (с 2004-го по 2008-й), гендиректором ООО «Машинно-технологическая станция — 2» (с 1998 по 2004 год).

Марат Зиатдинов — заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2008 год).