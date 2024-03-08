Мухаметшин поздравил жительниц Татарстана с 8 Марта

Фото: телеграм-канал Фарида Мухаметшина

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жительниц республики с Международным женским днем. Поздравление спикер республиканского парламента опубликовал в своем телеграм-канале.

«Пусть яркое весеннее солнце подарит прекрасное настроение, душевную гармонию, вселит уверенность в благополучии завтрашнего дня. Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, неизменных успехов всегда и во всем. Света и радости в каждом мгновении жизни! Сез булганда – дөнья ямьле, нурлы, җаннарыбыз тыныч. Сез безне зур эшләргә, иҗат итәргә рухландырасыз. Сез, язгы кояш кебек, яшәү дәрте, ышаныч һәм өмет бирәсез (Когда вы рядом, мир становится ярче, озаряется красотой, а на душе наступает умиротворение. Вы вдохновляете нас на великие дела и созидание. Вы, как весеннее солнце, дарите стремление жить, уверенность и надежду – перевод с татарского)», – сказал Фарид Мухаметшин.

Ранее с 8 Марта женщин поздравили Президент России Владимир Путин, Раис РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник Минтимер Шаймиев.



