Мухаметшин поздравил ВК «Динамо-Ак Барс» с победой в Кубке России

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин направил в адрес руководства, тренерского состава и игроков женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» поздравительную телеграмму по случаю победы в Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Телеграмма адресована президенту ЖВК «Динамо-Ак Барс» Леониду Барышеву, директору клуба Сергею Чернышеву и главному тренеру команды Зорану Терзичу.

«Благодаря мастерству тренерского состава, усилиям всего клуба достигнут прекрасный результат. Спасибо за победу, за ваш вклад в приумножение спортивной славы Татарстана и укрепление авторитета республиканской школы волейбола», — заметил в телеграмме Фарид Мухаметшин.

«Республика гордится успехами татарстанских волейболистов и благодарит вас за счастливые мгновения. Примите слова благодарности за прекрасно проделанную работу, а также пожелания здоровья, дальнейших спортивных успехов и новых высоких достижений», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Ранее руководство и спортсменок женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» поздравил с победой в Кубке России Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Накануне клуб «Динамо-Ак Барс» победил в финале Кубка России, обыграв на своей площадке питерскую «Ленинградку». Татарстанки выиграли со счетом 3:2.