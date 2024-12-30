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Минниханов поздравил ВК «Динамо-Ак Барс» с победой в Кубке России
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с победой в Кубке России руководство и спортсменок женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Поздравительная телеграмма адресована волейболисткам, главному тренеру команды Зорану Терзичу, президенту ЖВК «Динамо-Ак Барс» Леониду Барышеву, Председателю Государственного Совета РТ, президенту Федерации волейбола РТ Фариду Мухаметшину и руководителю Администрации Раиса РТ, председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову.
«Поздравляю вас с блестящей победой в финале Кубка России по волейболу среди женских команд 2024 года. Эта игра, бесспорно, запомнится как одна из сложнейших и напряженных в истории отечественного волейбольного турнира», — заметил руководитель республики.
«Вы убедительно продемонстрировали свои лидерские качества и преподнесли лучший подарок к Новому году своим болельщикам», — подчеркнул Раис РТ.
«Благодарю всех игроков, тренерский штаб, всех причастных к этому триумфу за яркие эмоции решительной борьбы и радость большого успеха», — добавил он.
«От души желаю вам новых профессиональных высот и еще много красивых побед. И, пользуясь случаем, поздравляю вас всех с наступающим 2025 годом», — заключил Рустам Минниханов.
Позднее Раис Татарстана написал в своем Telegram-канале: «Безнең кызлар! Вы лучшие!» Таким образом он еще раз поздравил победительниц Кубка России.
Накануне «Динамо-Ак Барс» победило в финале Кубка России, обыграв на своей площадке питерскую «Ленинградку». Татарстанки выиграли со счетом 3:2.
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