«Динамо-Ак Барс» выиграл Кубок России

Сегодня в Казани прошел финальный матч женского Кубка России. Хозяйки из «Динамо-Ак Барс» принимали на своей площадке питерскую «Ленинградку» и выиграли со счетом 3:2, уступая 0-2.

После вчерашнего поражении в мужском финале Кубка России «Зенита-Казань» землячки просто обязаны были отомстить за зенитовцев. И здесь хозяйки – фавориты: в музее «Динамо-Ак Барс», помимо массы разных трофеев, есть уже семь Кубков России. Тогда как у петербуженок пока нет ни одной награды, кроме бронзовых медалей чемпионата страны. Команда молодая, но очень дерзкая и амбициозная, поэтому исход финала заранее предсказать невозможно. Поболеть за хозяек пришла великая Екатерина Гамова, завершившая игровую карьеру в Казани.

В первой партии гости стартовали мощно – 2:7. Хозяйки очень быстро восстановили равновесие 8:8 после эйса Таисии Коноваловой. Еще один рывок петербуженок, 9:14, 10:16. Казаночки подтягиваются – 14:17, но гости по-прежнему впереди, 15:19. Вот и подоспела жаркая концовка – 20:21. 22:23 от рук Брайелин Мартинес. И все же «Ленинградка» будем считать заслуженно, первую партию оставила за собой, 23:25.

И вторую партию петербуженки начали лучше – 2:4, 3:5, 4:7. Гости ведут игру. Но хозяйки вновь восстанавливают равновесие, 9:9, 11:11. И тут же впервые в матче казаночки вышли вперед, 13:11. Вновь упорная и нервная концовка подоспела – 20:20. Эйс гостей, 21:23. И «Ленинградка» снова выигрывает второй сет, 22:25.

В третьей партии стартовали ровно – 4:4, 6:6. Два подряд хозяйских блока – 9:7. Еще один казанский блок, 12:8. Рывок казаночек, 17:11. Два подряд эйса Гайлы Гонсалес, 19:11. Семь очков на блоке набирают хозяйки. Динамовки уверенно забирают этот сет, точку в партии поставила Камилла Реброва, 25:13.

В четвертом сете вновь ровный старт – 4:4. Два кряду эйса от Гонсалес, 8:6. Шестой эйс доминиканки в матче. Атака Гонсалес, 12:7. Хозяйки не теряют инициативы – 18:14, 20:15. Вот и партия, 25:17, скидка Мартинес.

На тай-брейке «Ленинградка» быстро повела – 0:3, 1:5. Хозяйки включают форсаж, 9:9 на блоке. 12:10 после подачи гостей в аут. Интрига загорается, 13:12. Блок, 15:13. Тяжелая победа казаночек. Восьмой Кубок России в активе «Динамо-Ак Барс».

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 3:2 (23:25, 22:25, 25:13, 25:17, 15:13). 7 января в чемпионате Суперлиги казаночки сыграют в Красноярске с «Енисеем».