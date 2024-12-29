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Мухаметшин про победу «Динамо - Ак Барс»: Это торжество татарстанского волейбола
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил женскую волейбольную команду «Динамо - Ак Барс» с победой в финальном матче женского Кубка России.
«Победа! Женская волейбольная команда «Динамо - Ак Барс» в восьмой раз завоевала Кубок России, вырвав трофей у достойных соперниц − команды «Ленинградка»». Спасибо за профессиональную, прекрасную игру!», - написал политик в своем телеграм-канале.
Он отметил, что победы волейбольной команды − это торжество татарстанского волейбола.
«Это и прекрасный новогодний подарок всем нам, вашим преданным болельщикам», - отметил Мухаметшин в посте.
Подробнее о том, как прошел финальный матч женского Кубка России – в репортаже «Татар-информа».
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