Мухаметшин поблагодарил за поздравления с новой наградой

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин в своем Telegram-канале поблагодарил «за теплые поздравления» по случаю награждения его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Высоко ценю внимание и поддержку нашей общей деятельности по развитию парламентаризма, укреплению законотворчества во благо родного Татарстана и всей многонациональной России», – подчеркнул политик.

Со своей стороны Мухаметшин пожелал всем крепкого здоровья, мира, благополучия и неизменных успехов в делах.

Председатель Госсовета РТ удостоен новой награды указом Президента РФ Владимира Путина «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

С получением нового ордена Фарида Мухаметшина поздравили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Раис Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.