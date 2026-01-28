Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий указ сегодня подписал Президент России Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Политик награжден «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», отмечается в тексте указа.

Ранее Председатель Госсовета РТ был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней – в 2012 и 2017 годах соответственно.