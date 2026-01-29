«Знак особого признания»: Минниханов и Сафаров поздравили Мухаметшина с получением ордена

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В адрес председателя Государственного Совета Татарстана Фарида Мухаметшина продолжают поступать поздравления в связи с награждением орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Одним из первых его поздравил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он отметил, что высокая государственная награда стала признанием значительного вклада Фарида Мухаметшина в развитие законодательной системы Татарстана, совершенствование российского парламентаризма, а также его личного участия в решении актуальных общегосударственных задач.

Лидер республики подчеркнул, что разделяет радость этого заслуженного события, и пожелал председателю парламента крепкого здоровья, энергии и сил для дальнейшей плодотворной работы на благо Татарстана и его жителей.

С награждением Фарида Мухаметшина также поздравил руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров. В своем поздравлении он отметил высокий профессионализм, преданность делу и многолетний труд председателя Государственного Совета в интересах республики и страны.

По словам Асгата Сафарова, полученная награда стала заслуженной оценкой его деятельности со стороны руководства России и должна послужить источником новых сил для продолжения парламентской и общественно-политической работы, реализации значимых инициатив и проектов, направленных на укрепление правовых основ развития Татарстана.

Он также пожелал Фариду Мухаметшину здоровья и успехов во всех начинаниях.

Фарид Мухаметшин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени указом Президента России Владимира Путина. Документ накануне был опубликован на официальном сайте правовой информации. Высокой государственной награды председатель Государственного Совета Татарстана удостоен за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.