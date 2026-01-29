news_header_top
Общество 29 января 2026 18:19

Матвиенко поздравила Мухаметшина с получением высокой государственной награды

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко направила в адрес Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина поздравительную телеграмму по случаю присвоения ему ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Это достойная оценка вашего плодотворного труда на благо России, высокого профессионализма, ответственного подхода к делу. Многие годы Вы верно служите интересам родной Республики Татарстан, способствуете ее социально-экономическому развитию, пользуетесь уважением и доверием земляков. Пусть и впредь Ваши начинания будут успешными, а задуманное воплощается в жизнь», – отметила Матвиенко в поздравительной телеграмме.

Напомним, Фарид Мухаметшин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий Указ Президента РФ Владимира Путина вчера был размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Высокой награды Фарид Мухаметшин удостоен за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Ранее Председателя Государственного Совета РТ поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

