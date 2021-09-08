Мухаметшин: Менделеевский район успешен как в промышленности, так и в сельском хозяйстве

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Менделеевский муниципальный район Татарстана успешно развивается как в сфере промышленности, так и в сельском хозяйстве. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с представителями общественности района.

По словам главы татарстанского парламента, многие производства муниципалитета к сегодняшнему дню модернизированы, а среднемесячная зарплата в районе выше, чем в среднем по республике.

«Менделеевский район — в числе передовых по реализации президентских программ, благодаря которым в целом преображается территория каждого муниципалитета», — заметил Мухаметшин. Пришедшие на встречу с Председателем Госсовета РТ менделеевцы также высказались в поддержку президентских инициатив.

Мероприятие состоялось в Дворце культуры города Менделеевска. В нем также принял участие глава района Валерий Чершинцев.

Руководитель муниципалитета напомнил, что в феврале 2019 года Менделеевску был присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

На сегодняшний день здесь работают семь резидентов, созданы 80 рабочих мест. В рейтинге социально-экономического развития РТ Менделеевский муниципальный район занимает 16-е место.

Фарид Мухаметшин, говоря о работе сельскохозяйственного сектора муниципалитета, заявил о необходимости оказать всестороннюю помощь аграриям, пострадавшим от летней засухи, и обеспечить животноводческие фермы кормами.

«Все действующие программы, нацеленные на поддержку фермерства, будут продолжены и в следующем году», — заверил Председатель Госсовета РТ.

В преддверии выборов в Государственную Думу РФ и Всероссийской переписи населения Фарид Мухаметшин выразил уверенность, что жители Менделеевского района осознают всю важность предстоящих событий и примут в них активное участие. «Понимание важности этих событий у жителей города и района есть, и менделеевцы, как и всегда, проявят гражданскую активность», — подчеркнул он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Фарид Мухаметшин во время рабочей поездки в Менделеевск встретился с врачами местной ЦРБ, принял участие в церемонии открытия модернизированного здания районного архива и ознакомился с ходом реализации программы «Наш двор».