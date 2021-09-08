Мухаметшин ознакомился с ходом реализации программы «Наш двор» в Менделеевске

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин вместе с главой Менделеевского района РТ Валерием Чершинцевым ознакомился с ходом работ по благоустройству дворовой территории на улице Химиков, включенной в республиканскую программу «Наш двор».

В рамках проекта, согласованного с жителями дома, планируется обустроить детскую и спортивную площадки, выложить новые тротуары, установить скамейки и урны, постелить новый асфальт и создать дополнительные места для парковки.

Многоквартирному дому на улице Химиков в этом году исполнилось 34 года. Сейчас в нем проживают 644 человека. Общие затраты на облагораживание придомовой территории составят более 7 млн рублей.

Всего в программу благоустройства вошли 72 двора Менделеевского района. При этом 15 из них были приведены в порядок еще в 2020 году. В текущем 2021-м планируется сдать еще 13.

Программа благоустройства дворов в 2019 году была инициирована всероссийской партией «Единая Россия» и одобрена Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Аналогов этой инициативы нет ни в одном из соседних регионов России. Сейчас работы по ней ведутся в 728 дворах республики, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Фарид Мухаметшин также оценил, как продвигается финальная стадия реконструкции бульвара Интернационалистов, и пообщался с горожанами.

Ведущиеся здесь работы включены в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» и национальный проект «Жилье и городская среда». Глава района отметил, что объект в ближайшее время будет готов к сдаче.

Национальный проект «Жилье и городская среда», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. После начала в 2020 году экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, цели проектов были переформулированы.