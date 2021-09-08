В модернизированном архиве Менделеевска появился сканер документов за 60 тыс. евро

При поддержке Правительства Татарстана в Менделеевском муниципальном районе РТ полностью модернизирован старый архивный отдел. Для удобства работы с документами на средства, выделенные по гранту, приобретен сканер документов за 60 тыс. евро. Об этом рассказал глава муниципалитета Валерий Чершинцев на открытии архива.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин во время церемонии открытия отметил важность работы по сохранению документов, хранящих историю государства, отдельных территорий и конкретных семей. Помимо документов, связанных с органами управления и власти, в архиве хранятся справки о стаже и величине заработной платы граждан, собирающихся выйти на пенсию.

Фарид Мухаметшин также обратил внимание на то, что люди всё чаще обращаются к сотрудникам архивных отделений с просьбой предоставить информацию о своих родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

«Это душевная потребность каждого человека», — подчеркнул он. Председатель Госсовета РТ уверен, что модернизированный архив в Менделеевске также послужит этой «великой миссии».

Мухаметшин также передал слова благодарности работникам ООО «СМУ-21», которое занималось капитальным ремонтом помещения архива.

Глава Менделеевского района в свою очередь поблагодарил Правительство Татарстана за неоценимый вклад в развитие населенных пунктов муниципалитета.

Архив был создан в Менделеевском районе в 1985 году. В нем хранятся документы начиная с 1929 года, когда территория нынешнего муниципалитета входила в состав Бондюжского района. На сегодняшний день здесь хранятся около 20 тыс. дел. Ежегодно сюда поступает еще примерно 500–600 единиц хранения.