Фарид Мухаметшин встретился с врачами Менделеевской ЦРБ

С персоналом Центральной районной больницы (ЦРБ) встретился сегодня председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин во время рабочей поездки в Менделеевский муниципальный район РТ. Во встрече также приняли участие глава района Валерий Чершинцев и председатель парламентского комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.

Мухаметшин поинтересовался у медицинских сотрудников, с какими проблемами они сталкиваются, работая в непростой эпидемиологической ситуации. Глава парламента поблагодарил их за труд и самоотдачу, отметив, что многие врачи с риском для собственного здоровья работают в «красных зонах».

Председатель Госсовета отметил важность прохождения вакцинации от Covid-19 и необходимости проведения разъяснительной работы в этом направлении среди населения. «С ковидом продолжаем бороться, людям нужно разъяснять, чтобы прививались», — подчеркнул Мухаметшин.

«Начиная от Президента РФ Владимира Путина, все показали пример гражданам. Все правительство РТ привилось», — отметил Мухаметшин.

Главный врач Менделеевской центральной районной больницы Оксана Бахматова в свою очередь отметила, что персонал больницы строго соблюдает все притивоковидные меры и старается не допустить распространения заболеваемости.

Бахматова также сообщила о вакцинации 50% жителей муниципального района.

Мухаметшин отметил ту весомую помощь, которая оказывается здравоохранительному сектору. «Куда бы ни приехали, мы сравниваем что было и что сейчас. Серьезная поддержка была оказана системе здравоохранения. Нужно беречь то, что мы имеем», — подчеркнул он.

Председатель Госсовета РТ также оценил процесс модернизации детской и взрослой поликлиник, относящихся к районной ЦРБ. Так, капитальный ремонт в детской поликлинике начался в январе текущего года, продолжается ремонт фасада взрослой поликлиники ЦРБ. Строительные работы планируется завершить к 30 сентября 2021 года. Проект финансируется из республиканского бюджета. Его общая стоимость составила более 113 млн рублей.

В ходе встречи также стало известно, что в Менделеевский район ожидается поставка еще 112 машин скорой помощи. Кроме того, в текущем году утверждена заявка Менделеевской ЦРБ на строительство модульного ФАПа в деревне Актазики. На сегодня там уже проведен монтаж фундамента здания.