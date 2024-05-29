Мухаметшин: Масштаб KazanForum вновь продемонстрировал потенциал Татарстана

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Прошедший в столице Татарстана ХV международный экономический форум «Россия — исламский мир: Kazanforum-2024» в очередной раз показал потенциал республики. Об этом на заседании Президиума Госсовета РТ сказал председатель парламента Фарид Мухаметшин и поблагодарил депутатов за активное участие в мероприятиях в рамках форума.

«Депутатский корпус республики был вовлечен в эту большую и серьезную работу, а масштаб и уровень мероприятия в очередной раз продемонстрировали потенциал и авторитет Татарстана», — сказал спикер.

Говоря об итогах прошедшего события, он напомнил, что форум собрал более 20 тыс. участников из 87 стран мира, а также представителей 40 дипломатических миссий.

Международный экономический форум проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. В этом году оно проводилось с 14 по 19 мая.

Как отмечал на совещании в Доме Правительства 18 мая Раис РТ Рустам Минниханов, масштаб мероприятия показал, что попытки Запада изолировать Россию от мира не увенчались успехом.