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Мухаметшин: Масштаб KazanForum вновь продемонстрировал потенциал Татарстана
Прошедший в столице Татарстана ХV международный экономический форум «Россия — исламский мир: Kazanforum-2024» в очередной раз показал потенциал республики. Об этом на заседании Президиума Госсовета РТ сказал председатель парламента Фарид Мухаметшин и поблагодарил депутатов за активное участие в мероприятиях в рамках форума.
«Депутатский корпус республики был вовлечен в эту большую и серьезную работу, а масштаб и уровень мероприятия в очередной раз продемонстрировали потенциал и авторитет Татарстана», — сказал спикер.
Говоря об итогах прошедшего события, он напомнил, что форум собрал более 20 тыс. участников из 87 стран мира, а также представителей 40 дипломатических миссий.
Международный экономический форум проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. В этом году оно проводилось с 14 по 19 мая.
Как отмечал на совещании в Доме Правительства 18 мая Раис РТ Рустам Минниханов, масштаб мероприятия показал, что попытки Запада изолировать Россию от мира не увенчались успехом.
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