Минниханов: Масштабы KazanForum показали провал попыток изоляции России от мира

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Масштаб проведения XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» показал, что попытки Запада изолировать Россию от мира не увенчались успехом. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на совещании в Доме Правительства. Видео опубликовано на портале руководителя республики.

Наиболее представительные делегации прислали для участия в форуме такие страны, как Узбекистан, Сенегал, Турция, Кыргызстан, Малайзия, Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Пакистан, Ливия, Иран, Катар, Оман.

«В целом масштабы и дух прошедшего форума показали, что в современных международных реалиях попытки изоляции России не приводят к успеху. Мероприятие стало подтверждением нацеленности дружественных стран на продолжение и расширение работы с нашей страной», – сказал руководитель республики.

Он отметил, что в рамках форума прошло 180 мероприятий, в результате которых заключено 120 соглашений. Основными темами форума стали финансовые и логистические инфраструктурные проекты, международное сотрудничество, спорт, туризм, культура, индустрия халяль, исламские финансы и инвестиции, экономика и кадры, другие темы.

Рустам Минниханов поблагодарил за подготовку и проведение мероприятия оперативный штаб, все федеральные и республиканские структуры, министерства и ведомства, а также другие задействованные организации.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Мероприятие проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.