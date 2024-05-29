54-е заседание Госсовета Татарстана VI созыва пройдет 6 июня

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

54-е заседание Государственного Совета Татарстана VI созыва пройдет 6 июня — будет рассмотрено 29 вопросов, в том числе 16 проектов республиканских законов и 5 федеральных законопроектов. Решение приняли сегодня на заседании президиума татарстанского парламента.

Отмечается, что в первом чтении депутаты рассмотрят проекты законов об исполнении бюджета республики и бюджета фонда обязательного медстрахования за 2023 год, проекты, которыми вносятся изменения в Бюджетный кодекс Татарстана и республиканские законы о местном самоуправлении, о статусе депутата Госсовета, о приватизации государственного имущества, об использовании лесов, о молодежной политике, об образовании и ряд других.

Важнейшим вопросом повестки дня определено назначение выборов депутатов Госсовета VII созыва.

«В этом году истекает срок полномочий Государственного Созыва шестого созыва. В соответствии со статьей 75 Конституции Татарстана и статьей 87 Избирательного кодекса РТ, выборы депутатов Государственного Совета назначаются парламентом республики <...> Согласно статье 87 Избирательного кодекса, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования», — отметила секретарь Государственного Совета Лилия Маврина.

Помимо этого, будут представлены доклады о деятельности Счетной палаты РТ в 2023 году, о положении молодежи и ходе реализации молодежной политики на территории РТ, о ходе реализации программ развития образования в республике в 2023 году, о деятельности фракции КПРФ в Госсовете за период работы шестого созыва, а также заслушана информация «О мерах по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Татарстане».