Рекорд в 20 тыс. гостей и 800 спикеров: в Татарстане подвели итоги KazanForum

Татарстан вновь побил рекорд: KazanForum собрал более 20 тыс. участников из 87 стран мира и такого же количества регионов России, что стало новым рубежом и создало новые вызовы при его организации, подготовке и проведении. Такими словами начала подводить итоги XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на брифинге в Кабмине РТ.

«Можно уже сказать, что, когда гости еще не уехали, мы уже начали подготовку к следующему форуму», — добавила Минуллина, подчеркнув, что Раис Татарстана Рустам Минниханов лично вовлечен в пригласительную кампанию в ходе постоянных деловых поездок за рубеж и проведения переговоров в течение года.

Она также заметила, что на этом этапе подготовка заключается в деловых совещаниях, участники которых определяют даты мероприятий, деловую программу и основные темы.

Отдельно Минуллина остановилась на составе прибывших гостей. Так, форум собрал на одной площадке более 40 дипломатических миссий, а также крупные делегации практически изо всех прибывших стран.

По этому поводу руководитель АИР РТ отметила, что многим из гостей сложно формировать составы делегаций, потому что программа форума настолько обширна, что для полного погружения нужно приезжать чуть ли не всем кабинетом министров страны.

Всего в деловой программе приняли участие более 800 экспертов из различных стран, которые затронули практически все сферы социального и экономического сотрудничества России и стран исламского мира.

Однако, несмотря на то, что в рамках форума проходит много культурных, образовательных, спортивных и многих других событий, главной его темой была и остается экономика.

«Поэтому акценты были сделаны на экспортно-импортные операции, повышение товарооборота с исламскими странами, халяль продукции, логистике. Эти темы стали центральными на форуме», — констатировала Минуллина.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходил в столице Татарстана с 14 по 19 мая. Всего было организовано 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.