Мутная вода в бассейне и клочки волос: что известно о массовом отравлении хлором в Казани

Девять человек отравились хлором в частном доме в селе Кульсеитово под Казанью. Этот дом арендовала компания из 15 человек. Сейчас шестеро, в том числе трое детей, в больнице, а прокуратура и следствие проводят проверки. Кому принадлежит дом и что закрыто за его стенами – выяснял корреспондент ИА «Татар-информ».

Девять человек отравились хлором в частном доме в селе Кульсеитово под Казанью

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Обширная территория, двухэтажный кирпичный дом, зоны отдыха – казалось бы, все сделано для комфорта гостей. Однако сегодня утром стало известно, что именно здесь в бассейне парами хлора отравились девять человек. Как сообщили в Минздраве РТ, шестеро из них попали в больницу, трое – дети. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Сразу после случившегося прокуратура республики организовала проверку, на место выехала следственно-оперативная группа.

«Уйдите, иначе натравлю собаку!»

Как выяснилось, дом принадлежит жительнице Казани Наталье. Пообщаться с женщиной не удалось, на связь с журналистами она не выходит. Застать ее не смогли и в том самом частном доме. Калитку забора журналистам открыл мужчина. Однако встретил он представителей СМИ достаточно холодно – едва не набросился на журналистов, а после вовсе сказал, что никаких подробностей отравления он не знает, а с хозяйкой дома вовсе не знаком.

Сразу после случившегося прокуратура республики организовала проверку, на место выехала следственно-оперативная группа Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Я с соседнего участка, зачем вы сюда зашли? Уйдите, иначе натравлю собаку!» – возмущался мужчина.

«В бассейне плавали волосы, за холодильником была чья-то рвота»

Как удалось выяснить, отдых в арендном коттедже был испорчен не только отравившимся постояльцам. Чуть раньше дом для празднования дня рождения ребенка снимала жительница Казани Регина. За аренду женщина отдала почти 11 тысяч рублей.

«Мы с мужем тщательно готовились к празднику. Дом этот мы нашли в объявлениях на сайте объявлений. Перед тем как внести залог, мы заехали посмотреть на него, все было чисто. Мы сразу же уточнили, как часто меняется вода в бассейне, нас заверили, что это делается раз в месяц, каждый день работают фильтры», – рассказала Регина.

Вода в бассейне была мутная и с клочками волос Фото предоставлено Региной

Однако праздничное настроение было испорчено состоянием жилища: в доме была грязь, вода в бассейне мутная и с клочками волос, а за холодильником и вовсе была чья-то рвотная масса.

«Я сразу же обратилась к Наталье, скинула ей фотографии беспорядка. Она обещала, что придет горничная и все уберет. Но та пришла как будто пьяная, от нее пахло. Конечно же, что я сказала, что уже ничего не нужно», – рассказала женщина.

Она добавила, что в доме пахло хлором, а возле хамама и вовсе присутствовал запах мочи. Тем не менее, чтобы не расстраивать детей, семья решила остаться праздновать в этом доме.

В доме была грязь, а за холодильником и вовсе была чья-то рвотная масса Фото предоставлено Региной

«Здесь постоянно бывают разные компании»

Какой именно по счету хозяйкой дома является Наталья, соседи точно не знают. Они рассказали, что дом построили давно совсем другие люди, после чего его несколько раз перепродавали. Наталья, по всей видимости, приобрела его, чтобы сдавать в аренду.

«Здесь часто бывают шумные компании. Особенно летом, каждый день здесь кто-то собирается. В основном молодежь», – рассказал сосед Натальи из дома напротив.

О том, что в минувшие выходные здесь отравились хлором девять человек, соседи узнали лишь из СМИ. Поэтому рассказать подробностей случившегося не смогли.

Все обстоятельства произошедшего теперь будут выяснять следователи. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На данный момент проводятся все необходимые следственные действия.