Мурашко: Вакцинация женщин дает защиту от Covid-19 и их новорожденным детям

Вакцинация женщин от коронавируса дает защиту и их будущим детям, так как иммунитет против инфекции передается во время грудного вскармливания. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

«Сегодня всё больше и больше говорят о том, что новый штамм „омикрон“ в том числе более опасен становится для детей от момента рождения до четырех лет, как раз младенцы получают иммунитет за счет грудного молока матери, поэтому вакцинированная мама — это защита новорожденного», — отметил министр, выступая на Гайдаровском форуме.

Вакцинация от коронавируса по-прежнему проводится во всех регионах России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал сограждан прививаться, отмечая надежность и безопасность российских вакцин.

Накануне, 12 января, российский лидер заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавируса, вызванной омикрон-штаммом SARS-CoV-2.