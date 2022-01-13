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Ру Тат
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Здоровье
13 января 2022  15:25

Мурашко: Вакцинация женщин дает защиту от Covid-19 и их новорожденным детям

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Вакцинация женщин от коронавируса дает защиту и их будущим детям, так как иммунитет против инфекции передается во время грудного вскармливания. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

«Сегодня всё больше и больше говорят о том, что новый штамм „омикрон“ в том числе более опасен становится для детей от момента рождения до четырех лет, как раз младенцы получают иммунитет за счет грудного молока матери, поэтому вакцинированная мама — это защита новорожденного», — отметил министр, выступая на Гайдаровском форуме.

Вакцинация от коронавируса по-прежнему проводится во всех регионах России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал сограждан прививаться, отмечая надежность и безопасность российских вакцин.

Накануне, 12 января, российский лидер заявил, что  осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавируса, вызванной омикрон-штаммом SARS-CoV-2.

#массовая вакцинация #коронавирус #дети
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