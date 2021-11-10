Мурашко предложил привлечь врачей-антипрививочников к уголовной ответственности

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил привлечь врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса к уголовной ответственности, отметив, что такое поведение медработников «крайне некорректно», передает «Интерфакс».

«Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто [...] сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-„антиваксеры“ заболели», — сказал министр на заседании в думском комитете по охране здоровья.

Мурашко уточнил, что не призывает к каким-то радикальным действиям, но, по его мнению, при текущей эпидемиологической ситуации в стране «медики должны быть более продвинутыми».

Он убежден, что для борьбы с пандемией нужно занимать жесткую позицию, которая состоит в обязательной вакцинации населения.

В качестве примера Мурашко привел Сингапур, где было принято решение отказывать в медицинской помощи непривитым.

«Мы не говорим сейчас об этом, но решения вот какие возникают. Убедить, подтолкнуть принять решение, нужно защитить жизни и здоровье граждан. Если даже человек сейчас в чем-то сомневается, не понимает чего-то, для этого медицинские работники должны это сделать, объяснить», — отметил глава Минздрава.

По его данным, первый компонент вакцины от коронавируса уже получили более 62 млн граждан, что составляет 53% взрослого населения России.

Ранее министр здравоохранения заявил, что новая волна коронавирусной инфекции в стране распространяется быстрее предыдущих. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации и призывал россиян прививаться, отмечая безопасность и эффективность отечественных препаратов от коронавируса.