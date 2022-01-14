Мурашко: Из-за «омикрона» риск повторного заражения коронавирусом вырос до пяти раз

Вероятность повторного заражения Covid-19 после инфицирования омикрон-штаммом коронавируса увеличивается в пять раз. Об этом рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Глава Минздрава констатировал, что раньше риск повторного заболевания оценивался менее в чем 0,74–1%, но с появлением штамма «омикрон» ситуация изменилась.

«<…> сейчас появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию. Риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня», — пояснил Мурашко.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Подробно об особенностях нового варианта ИА «Татар-информ» рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.