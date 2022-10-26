Муниципальный архив Казани показал один из ценнейших документов XIX века

Выкопировка из плана Казани 1890 года – один из старейших документов, хранящихся в муниципальном архиве Казани. Он будет направлен на комиссию, которая примет решение о признании его особо ценным. Об этом сообщила сегодня начальник Управления муниципального архива Казани Гульнара Мусина.

«В каждом архиве из поступающих документов выявляются особо ценные. Эти документы направляются на комиссию, которая принимает решение – признать документ особо ценным или нет, но это длительная процедура. Такие документы особо охраняются государством, при необходимости они эвакуируются в первую очередь. Кроме того, они размещаются в государственном архивном фонде России», – сказала она.

По ее словам, все документы, которые хранятся в муниципальном архиве Казани, являются ценными. Однако бумаги из класса особо ценных подлежат особенному учету и уходу. Они хранятся отдельно от других, пояснили сотрудники архива.

Так, в муниципальном архиве хранятся черно-белые фотоснимки трамваев и троллейбусов 1948-1949 годов выпуска, пленума завкома казанского трамвая (с 28 августа 1931 года по 1 февраля 1933 года), строительства дамбы через озеро Кабан 1936 года и другие. Сегодня муниципальный архив Казани показал наиболее ценные из них журналистам.