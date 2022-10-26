Муниципальный архив Казани: Площадей для хранения документов хватит еще на 50 лет

После переезда в новое здание муниципального архива Казани площади для хранения документов увеличились в шесть раз – до 4,6 тыс. кв. метров. Этого хватит на ближайшие 50 лет. Об этом сообщила сегодня журналистам в ходе пресс-тура начальник Управления муниципального архива Казани Гульнара Мусина.

«В январе этого года архив Казани переехал в новое, специально оборудованное здание по адресу ул. 8 Марта, 5а. Его общая площадь составляет более 7 тыс. кв. метров, а площадь, предназначенная для хранения документов, – 4,6 тыс. кв. метров», – сказала она.

Ранее муниципальный архив находился по улице Баумана. Новое здание оснащено современной системой пожаротушения, здесь соблюдается необходимый температурный режим, организована круглосуточная охрана. В помещениях размещены 48 архивохранилищ, которые укомплектованы стеллажами общей протяженностью 4 км. В хранилищах постоянно поддерживаются температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический режимы. Температура в помещении составляет 17-19 градусов, а относительная влажность воздуха – 50-55%.

«В настоящее время в архиве города хранится 1 615 фондов, в них содержится 143 тыс. единиц хранения. Это в основном управленческая документация, документы личного происхождения, информация по личному составу предприятий и организаций, которые находятся на территории города», – отметила Мусина.

С начала этого года муниципальный архив Казани оказал более 9 тыс. государственных и муниципальных услуг. Самые популярные из них имеют социально-правовую направленность. Это справки о зарплате и по выработанному стажу жителями города.

«Для получения государственных и муниципальных услуг граждане могут обратиться к нам лично, через МФЦ либо через портал госуслуг. Также социальные запросы поступают посредством электронного межведомственного взаимодействия через отделения Пенсионного фонда», – проинформировала спикер.

В здании городского архива работает современный читальный зал. С начала года его посетили 3,5 тыс. человек. Люди сюда приходят, чтобы изучить информацию о своей родословной, историю предприятий и организаций, интересующих их жителей Казани.

«Через единую архивную информационную систему для людей открыт доступ. Они могут изучать документы в электронном виде, а при необходимости работать с первоисточниками», – добавила Гульнара Мусина.

Муниципальный архив Казани проводит оцифровку документов. В настоящее время 840 единиц хранения оцифровано, из них 750 занесены в единую архивную информационную систему. Фонды госархива постоянно пополняются за счет организаций города. Источниками комплектования фондов выступает 88 организаций, от которых постоянно поступают документы.