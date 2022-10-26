«Перевезли 40 тыс. тонн документов»: муниципальный архив Казани запустил новый проект

Новый проект – создание ведомственных архивов на территории муниципального архива Казани – запущен в столице Татарстана. Об этом сообщила сегодня в ходе пресс-тура начальник Управления муниципального архива Казани Гульнара Мусина.

«Мы провели работу по централизованному внесению 70 тыс. дел муниципальных образовательных учреждений города. Эти документы в дальнейшем будут оцифрованы и смогут быть использованы в работе дистанционно. В результате проделанной работы мы освободили 236 кв. метров помещений образовательных учреждений, перевезли почти 40 тыс. тонн документов», – сказала она.

Спикер отметила, что размещение ведомственных архивов поможет сформировать единый центр хранения информации на базе муниципального архива.

«Хотим, чтобы муниципальный архив стал центром информации, поскольку у нас созданы все условия для хранения документов, мы можем оперативно их выдавать людям», – подчеркнула Мусина.

Как уточнили «Татар-информу» сотрудники муниципального архива, документы о сотрудниках предприятий и организаций здесь хранятся 75 лет. Чаще всего люди обращаются в архив, чтобы подтвердить стаж работы на предприятии и уровень зарплаты при назначении пенсий.