«Хотим сохранить историю Казани»: муниципальный архив объявил о сборе документов горожан

Старинные фотографии Казани, письма с фронта и другие документы, имеющие историческую ценность, призвала сдавать на хранение в муниципальный архив начальник Управления муниципального архива Казани Гульнара Мусина.

«Мы хотим сохранить историю Казани, а историю делают люди. Поэтому одна из основных задач архива – пополнение наших архивных фондов личными документами. В этом году наш фонд пополнился материалами о Герое Советского Союза, летчике – истребителе Михаиле Девятаеве. Также в этом году мы заключили договор о безвозмездном сотрудничестве с дочерью Анатолия Тякина. Это ветеран Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы, проходивший службу в войсках разведки», – сказала она.

Муниципальный архив Казани также заключил договор с организацией ветеранов города. В преддверии празднования 80-летия великой Победы Гульнара Мусина надеется, что фонды архива пополнятся дополнительными документами.

«Бывает так, что документы, хранящиеся дома, сыреют и выцветают. У нас они хранятся в специальных условиях, мы их оцифровываем», – подчеркнула она.

Мусина пояснила, что с людьми, которые приносят в архив документы, заключается договор о безвозмездном сотрудничестве. Если впоследствии кому-то потребуется оригинал документов, он будет представлен на определенное время.