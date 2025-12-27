Муфтий Татарстана подарил делегации AAOIFI репринтное издание Корана «Казан басмасы»

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин подарил делегации Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) во главе с председателем правления шейхом Ибрагимом бен Халифой аль-Халифой репринтное издание Корана «Казан басмасы». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Во встрече, прошедшей в Галеевской мечети Казани, также приняли участие вице-премьер РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, председатель Шариатского правления Kuwait Finance House, шейх, доктор Сайед Мохаммед аль-Сайед Абдулраззак аль-Табтабае, директор по финансам – директор Представительского центра AAOIFI в России Амир аль-Муса и ряд других официальных лиц.

Председатель Духовного управления мусульман Татарстана рассказал гостям о значении ислама для татарского народа и богатом татарском богословском наследии, а также о деятельности республиканского муфтията в сфере исламских финансов.

Гости из Бахрейна выразили благодарность Камилю хазрату за теплый прием и за интерес к исламским финансам, который проявляет ДУМ РТ.

Накануне в Казани открылся первый в странах СНГ Представительский центр AAOIFI. Камиль хазрат Самигуллин назвал в разговоре с «Татар-информом» это событие историческим.

По мнению муфтия РТ, открытие центра международной организации повысит доверие арабских партнеров к России и, в особенности, к Татарстану.