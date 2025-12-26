Инвестиции с Востока и исламские финансы: зачем AAOIFI открыл филиал в Казани

Первый в странах СНГ представительский центр AAOIFI – организации, разрабатывающей глобальные стандарты исламских финансов, – начал работу в Казани. По этому поводу в столице Татарстана собрались представители финансового сектора, органов власти и экспертного сообщества. Как это было – в репортаже «Татар-информа».





В Казани открыли первый на территории СНГ центр международной организации AAOIFI

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани открыли первый на территории СНГ центр международной организации AAOIFI

Международная организация AAOIFI, которая разрабатывает стандарты исламских финансов, открыла первый представительский центр на территории стран СНГ – он официально заработал в Казани.

«Открытие центра формирует важную основу для развития отрасли. AAOIFI – признанный лидер по формированию стандартов, которые применяются в десятках стран и служат основой для прозрачности, устойчивости и доверия на финансовом рынке», – сказал сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Организация по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений) существует с 1991 года. Штаб-квартира находится в Манаме, Королевство Бахрейн. Организацию возглавляет Председатель Попечительского совета шейх Ибрагим бин Халифа аль-Халифа. По случаю открытия первого центра за пределами Бахрейна он прилетел в Казань и участвовал в событии лично.

По случаю открытия первого центра за пределами Бахрейна Ибрагим бин Халифа аль-Халифа прилетел в Казань и участвовал в событии лично Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сотрудничество с AAOIFI – важное направление работы Татарстана по теме исламских финансов. Напомним, что республика – один из четырех российских регионов, где с сентября 2023 года действует эксперимент по партнерским финансам. Изначально он должен был продолжаться два года, но затем его продлили до 1 сентября 2028 года.

Как отметил сегодня министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, республика работает по направлению исламских финансов более 15 лет и начала эту деятельность задолго до начала эксперимента.

Открытию представительского центра AAOIFI в Казани посвятили круглый стол Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Внимание к открытию центра со стороны Набиуллиной и Силуанова

Открытию представительского центра AAOIFI в Казани посвятили круглый стол, который прошел в новом отеле Millennium Panorama Hotels в Казани. Среди участников: Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель Попечительского совета шейх Ибрагим бин Халифа аль-Халифа, статс-секретарь – заместитель Председателя Центробанка РФ Алексей Гузнов, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, эксперты по исламским финансам из России, стран СНГ, руководители крупных банков, которые работают по направлению партнерского банкинга, а также представители дипмиссий.

Центр в Казани будет тесно взаимодействовать с госструктурами, в первую очередь с Центробанком РФ. По этому случаю Председатель Банка России Эльвира Набиуллина направила участникам круглого стола видеообращение. Она сказала, что регулятор ценит, что AAOIFI открывает первое зарубежное представительство именно в России: «Это лучше всяких слов говорит о нашем сотрудничестве».

Эльвира Набиуллина направила участникам круглого стола видеообращение. Она сказала, что регулятор ценит, что AAOIFI открывает первое зарубежное представительство именно в России: «Это лучше всяких слов говорит о нашем сотрудничестве» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Во всем мире интерес к партнерскому финансированию растет. И, по сути, стандарты AAOIFI – это возможность говорить на одном языке с инвесторами из многих стран, с которыми Россия сейчас активно развивает экономические связи», – сказала Набиуллина.

Обращение по случаю открытия центра AAIOFI в Казани направил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Мы становимся частью глобальной экосистемы партнерских финансов, основанной на принципах этичности, справедливости и разделении рисков. Для Министерства финансов Российской Федерации развитие партнерского финансирования – одна из стратегических целей», – говорится в обращении Силуанова.

Рустам Минниханов: «Убежден, Центр станет хорошей площадкой для экспертного общения, подготовки специалистов, проведения исследований и обмена лучшими практиками для стран СНГ и сопредельных регионов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава AAOIFI поблагодарил Минниханова за доверие и назвал первопроходцем

Раис Татарстана вчера вместе с председателем AAOIFI стал участником совещания Центрального банка РФ в Москве. Минниханов отметил, что накануне несколько часов шло обсуждение дальнейшего продвижения партнерских финансов как в России, так и за рубежом.

Открытие центра международной организации в Казани – это еще один шаг в укреплении экономического сотрудничества, расширении инвестиционных возможностей и развитии устойчивых финансовых институтов на пространстве СНГ.

«Убежден, Центр станет хорошей площадкой для экспертного общения, подготовки специалистов, проведения исследований и обмена лучшими практиками для стран СНГ и сопредельных регионов», – заметил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан, как современный деловой и интеллектуальный центр, обладающий богатым опытом международного диалога, научного и образовательного сотрудничества, предоставляет благоприятные условия для работы представительства.

Шейх Ибрагим бин Халифа аль-Халифа поблагодарил Раиса Татарстана за вклад в открытие центра в республике Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шейх Ибрагим бин Халифа аль-Халифа поблагодарил Раиса Татарстана за вклад в открытие центра в республике. Председатель AAOIFI назвал Рустама Минниханова в этом смысле чемпионом и первопроходцем.

«Исламские финансы – это уже не нишевый сегмент в глобальной финансовой системе. Он признается как важный элемент. Глобальные активы – более $6 трлн. Ожидается, что они вырастут до $9,7 трлн к 2029 году. Прирост в среднем – 10-12% в год», – спрогнозировал шейх.

По его словам, преимущество исламских финансов заключается в базовых принципах – разделении рисков, опоре на реальные активы и этическом инвестировании. Именно поэтому исламские финансы представляют интерес не только для мусульман, но и для немусульманских стран и инвесторов.

Анатолий Аксаков: «У нас встал вопрос о том, чтобы сделать действие закона постоянным. Мы уже начали работу, чтобы это был постоянно действующий закон» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Снова дискуссия о том, чтобы эксперимент по партнерским финансам перестал быть экспериментом

Эксперимент по партнерскому финансированию в России, запущенный в 2023 году и продленный до 2028 года, может быть переведен на постоянную основу.

«У нас встал вопрос о том, чтобы сделать действие закона постоянным. Мы уже начали работу, чтобы это был постоянно действующий закон», – заявил Анатолий Аксаков.

Минниханов отреагировал, что руководство Татарстана будет настаивать на принятии соответствующего закона, поскольку у республики уже есть доказательная база, подтверждающая востребованность и работоспособность партнерского финансирования. По его словам, решение этого вопроса в первую очередь отвечает интересам граждан и государства.

«Исламские финансы нас еще сильнее объединят с исламским миром. Мы понимаем, кто наши друзья, а кто враги. Исламский мир с Россией. И это еще один инструмент, который позволит быть ближе», – заключил Раис РТ.

Статс-секретарь – заместитель Председателя Центробанка РФ Алексей Гузнов заявил, что партнерское финансирование в России может выйти за рамки эксперимента, но только в случае проработки стандартов.

«Забегание вперед может быть негативно воспринято и дать обратный эффект», – предупредил Гузнов.

Минниханов отстоял позицию Татарстана. «Когда есть противодействие, значит, мы на правильном пути. Мы будем более настойчивы», – сказал Раис.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Бахрейн провел встречу с шейхом Ибрагимом бин Халифой аль-Халифой Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов и AAOIFI планомерно выстраивали работу

Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно встречался с председателем AAOIFI как в России, так и за рубежом. Например, в ноябре 2024 года в присутствии Минниханова Банк России подписал меморандум о сотрудничестве с AAOIFI, который подразумевает вступление Центробанка в эту организацию. Тогда же была достигнута договоренность, что AAOIFI будет активно сотрудничать с Татарстаном и проводить конференции по исламским финансам в республике.

Детали сотрудничества AAOIFI с республикой Минниханов лично обсудил с шейхом Ибрагимом бин Халифой аль-Халифой во время ноябрьской поездки в Бахрейн. Раис РТ отметил, что сотрудничество с организацией важно для региона, в том числе в части подготовки специалистов и стандартов в сфере исламских финансов.

Новая встреча произошла в апреле 2025-го во время Международного инвестиционного форума в Абу-Даби. Тогда председатель AAOIFI сообщил, что готов привезти большую делегацию на Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Слова шейха Ибрагима бин Халифы аль-Халифы претворились в жизнь. В мае во время KazanForum организация AAOIFI впервые провела выездную конференцию по исламским финансам за пределами Бахрейна. Из зарубежных гостей на пленарном заседании конференции выступили председатель AAOIFI шейх Ибрагим бин Халифа аль-Халифа и известный исламский ученый шейх Мухаммад Таки Усмани.

В тот же день Минниханов и шейх Ибрагим бин Халифа аль-Халифа провели двустороннюю встречу. Глава организации поблагодарил за приглашение в Казань и проведение конференции AAOIFI.

Новая встреча Минниханова и шейха состоялась в Доме Правительства Татарстана в ноябре 2025 года. Тогда Раис отметил, что республика придает большое значение сотрудничеству с Бахрейном.

Накануне, 25 декабря, Минниханов и председатель AAOIFI стали участниками совещания Центрального банка РФ в Москве. А сегодня представительство международной организации AAOIFI открылось в Казани. Этот центр фактически превращает Татарстан в окно на международный рынок исламских финансов.

Эксперты – «Татар-информу» об открытии центра

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков:

Это важное событие, поскольку партнерское финансирование, на мой взгляд, является одним из важнейших направлений привлечения иностранных инвестиций для реализации разных проектов, в особенности долгосрочных: и в инфраструктуре, и в развитии бизнеса и новых технологических проектов. Этот офис нам поможет более тесно наладить работу с мусульманским миром, поскольку благодаря нему мы собираемся привлечь довольно большие инвестиции.

Камиль хазрат Самигуллин: «Впервые, помимо головного офиса, который находится в Бахрейне, открывается представительский центр. И это событие важно не только для Республики Татарстан и даже не только для всей России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин:

Впервые, помимо головного офиса, который находится в Бахрейне, открывается представительский центр. И это событие важно не только для Республики Татарстан и даже не только для всей России – он открывается для всех стран СНГ. Это показывает уровень нашей республики, результаты работы Рустама Нургалиевича и всей его команды.

В мире много интересных и сильных площадок. Почему центр открывается не в Великобритании, не в Турции, не в странах Средней Азии, а именно в России – в Татарстане? Потому что сегодня лучшие специалисты по исламской экономике работают именно здесь, в Татарстане.

Талия Минуллина: «Этот центр и есть та институциональная среда, которая, если будет выстроена и отработана, обеспечит участие в сделках. Построить такую институциональную среду – самое сложное» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина:

Самое крутое событие, которое может случиться в будущем, – это крупные сделки по исламскому финансированию, привлечение инвестиций из стран исламского мира благодаря той инфраструктуре, которую мы сейчас строим.

Это похоже на ситуацию с готовой промышленной площадкой: если к ней подведены все сети, найти инвесторов не составляет труда. А если чего-то не хватает, например газа или дороги, сразу возникает целый ряд сложностей, которые необходимо решать.

Сегодня мы делаем в финансовой сфере ровно то же самое. Этот центр и есть та институциональная среда, которая, если будет выстроена и отработана, обеспечит участие в сделках. Построить такую институциональную среду – самое сложное.

Я уже 12-й год возглавляю Агентство. Когда я пришла, все говорили, что закон об исламских финансах в России вот-вот будет принят. Однако до сих пор он не принят – все остается в формате эксперимента.

Сейчас, как мне кажется, наконец появилось серьезное продвижение. И в том числе – за счет теплых личных контактов Рустама Нургалиевича на самом высоком уровне в странах исламского мира. Этот человеческий фактор обязательно нужно учитывать.