Старинное издание Корана «Казан басмасы» вышло в формате современного мусхафа

Всемирно известное издание Корана «Казан басмасы», напечатанное в 1803 году в Азиатской типографии в Казани, впервые после обновления и приведения к современным печатным и богословским стандартам вышло в свет в формате классического мусхафа, сообщает пресс-служба ДУМ РТ. Это издание является визитной карточкой татарской уммы.

ДУМ РТ выпустило издание в год его 220-летия в рамках 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. «Казан басмасы» вошло в историю как первый печатный Куръан, получивший богословское признание в мусульманском мире и соответствовавший стандарту «Ар-Расм Аль-Усмани».

«Кроме того, издание получило общемировую известность, благодаря своему уникальному типографскому шрифту», – подчеркнули в ДУМ РТ.

Отмечается, что печатный мусхаф «Казан басмасы» стал завершающим этапом в работе ДУМ РТ по возрождению российских традиций коранопечатания. Издание выходит в виде мусхафа в высоком печатном качестве, в удобном формате А5+, на дизайнерской бумаге и с художественным оформлением для приятного чтения, общий тираж составляет 3 тыс. экземпляров.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал о разработке в 2021 году уникального компьютерного шрифта на основе аутентичного типографского оттиска «Казан басмасы». В ДУМ РТ подчеркивают, что современные компьютерные символы сохранили подлинный исторический облик шрифта Казанского Корана и открыли новые технические возможности для коранопечатания и книгопечатания в целом.

В прошлом году специалисты ДУМ РТ набрали текст Корана заново с использованием воссозданного современного компьютерного шрифта в соответствии с современными международными стандартами. Электронная версия обновленного «Казан басмасы» и одноименного компьютерного шрифта выложены на сайте ДУМ РТ, скачать их бесплатно могут все желающие. На сегодня издание скачали уже порядка 5 тыс. раз.